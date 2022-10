Biocorp : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Biocorp monte de près de 1% ce mercredi à 16,55 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec Novo Nordisk pour la commercialisation de Mallya, en premier lieu au Japon... Ce nouvel accord vient renforcer le partenariat entre Novo Nordisk et Biocorp axé sur le développement du produit Mallya annoncé en septembre 2021. Alors que ce premier accord de développement ne couvrait que les marques dans le domaine de l'insuline, un autre domaine thérapeutique dans lequel Novo Nordisk est présent a été inclus plus tôt cette année. Mallya (dispositif non médical au Japon) est un capteur intelligent qui se fixe directement sur les stylos à insuline FlexTouch de Novo Nordisk.

Mallya permettra aux patients diabétiques utilisant les stylos FlexTouch de collecter et d'enregistrer automatiquement les données relatives à leurs injections quotidiennes d'insuline, telles que le nombre d'unités d'insuline, la date et l'heure. Grâce à une application mobile liée à Mallya, les patients pourront retracer l'historique de leurs injections et suivre leur traitement en temps réel. Mallya est compatible avec tous les stylos à insuline FlexTouch de Novo Nordisk. Sur la base de cet accord, Novo Nordisk commercialisera Mallya au Japon dès le premier semestre 2023.

Portzamparc parle d'une "excellente nouvelle pour Biocorp qui enrichit son offre dans le diabète avec un des principaux acteurs du secteur". De quoi viser un cours de 41,20 euros en restant à l'achat sur le dossier.