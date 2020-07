Biocorp : au plus haut, dopé par l'accord avec Roche

Biocorp : au plus haut, dopé par l'accord avec Roche









Crédit photo © Biocorp

(Boursier.com) — Biocorp est recherché ce mardi. Dans des volumes fournis, le titre du fabricant de dispositifs médicaux innovants flambe de 9,5% à 27,7 euros, au plus haut de son histoire boursière. Le flux acheteur est nourri par la signature d'un contrat de distribution de son dispositif connecté Mallya avec Roche Diabetes Care France.

Bien que limité à la France, cet accord est le deuxième signé avec un acteur majeur dans le domaine du diabète après le précédent signé avec Sanofi en 2019 pour les droits non exclusifs de commercialisation de Mallya à l'échelle mondiale, note Bryan Garnier. Biocorp a également déjà signé un autre accord avec Agamatrix pour la distribution de Mallya aux États-Unis et au Royaume-Uni. " Ce nouvel accord renforce notre confiance dans le fait que Mallya pourrait atteindre nos estimations de ventes maximales (100 ME d'ici 2026) avec deux grands acteurs pharmaceutiques faisant la promotion de Mallya au moins en France ", ajoute le courtier, qui porte sa 'fair value' de 25 à 32 euros.