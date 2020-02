Biocorp : alliance commerciale avec l'américain iSage Rx

Biocorp : alliance commerciale avec l'américain iSage Rx

(Boursier.com) — Biocorp a annoncé une alliance avec l'américain iSage Rx, entreprise de santé numérique axée sur l'optimisation des doses d'insuline. iSage permet aux médecins de choisir parmi plusieurs algorithmes d'insuline basale validés cliniquement et d'adapter les algorithmes aux besoins spécifiques de leurs patients atteints de diabète de type 2. iSage Rx est une filiale à 100% d'Amalgam Rx.

Les deux sociétés s'engagent à intégrer leurs technologiques respectives pour simplifier la remontée des doses d'insuline et l'optimisation des injections. L'intégration de Mallya (dispositif connecté dédié aux stylos à insuline doté d'un marquage CE) à l'application iSage (plateforme de titration de l'insuline validée cliniquement et approuvée par la FDA) devra permettre aux patients diabétiques d'améliorer la qualité de leurs soins et le suivi de leur pathologie.

Ainsi, les patients diabétiques pourront enregistrer et stocker les informations relatives à leurs injections d'insuline tout en recevant des conseils automatisés sur la manière d'ajuster leur dose d'insuline au fil du temps.