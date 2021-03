Biocorp : accord avec Diabeloop dans la gestion personnalisée du diabète

(Boursier.com) — Biocorp et Diabeloop, jeune entreprise, pionnière en intelligence artificielle thérapeutique avec des solutions personnalisées et automatisées pour la gestion du traitement du diabète, annoncent un accord de collaboration visant à unir l'expertise des deux sociétés, pour offrir de nouvelles options de traitements simples et personnalisées aux personnes qui vivent avec un diabète. Diabeloop a développé des systèmes de délivrance automatisée d'insuline dédiés aux pompes à insuline comprenant un algorithme auto-apprenant hébergé dans un terminal et connecté à un capteur de glucose en continu (CGM) et à une pompe à insuline. L'intelligence artificielle développée par Diabeloop analyse les données relatives à la glycémie, calcule la dose d'insuline optimale à administrer et commande la délivrance.

De son côté, Biocorp a développé et commercialise Mallya, le capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d'insuline, premier de sa catégorie à recevoir le marquage dispositif médical CE (classe IIb). Compatible avec tous les stylos injecteurs jetables, il permet un suivi fiable des doses sélectionnées pour injection et offre aux patients diabétiques une meilleure observance de leur traitement.

Grâce à cet accord et l'intégration de Mallya à l'environnement technologique de Diabeloop, les patients utilisateurs de stylos à insuline "pourront bénéficier d'un environnement unique, simple d'utilisation et personnalisé afin d'améliorer leur qualité de soins quotidiens et leur qualité de vie".