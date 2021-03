Biocartis lance le test Idylla GeneFusion

(Boursier.com) — Biocartis Group NV, une société innovante de diagnostic moléculaire, annonce aujourd'hui le lancement du très innovant Idylla GeneFusion Assay. Le test détecte, dans une seule cartouche, une large gamme de biomarqueurs couvrant toutes les fusions de gènes considérées comme pertinentes dans la recherche sur le cancer. Le test Idylla GeneFusion (RUO) fournit une solution de test beaucoup plus rapide pour les laboratoires, par rapport à d'autres méthodes, y compris les tests de séquençage de nouvelle génération (NGS), qui prennent souvent des jours voire des semaines avant que les résultats ne soient disponibles.

Les fusions géniques représentent une classe importante d'altérations somatiques dans le cancer et sont devenues des biomarqueurs importants pour le diagnostic du cancer, le pronostic et la sélection de thérapies ciblées. La découverte et la recherche pour une meilleure compréhension des gènes de fusion dans plusieurs types de cancer pourraient fournir des thérapies plus efficaces à l'avenir.

Au cours des 20 dernières années, de nombreuses fusions de gènes ont été découvertes dans les cancers hématologiques, les tumeurs solides et les sarcomes. Les techniques actuelles de test de fusion de gènes sont complexes car elles nécessitent une combinaison de différentes technologies, souvent disponibles uniquement dans différents laboratoires, pour tester tous les biomarqueurs nécessaires. Cela implique également la nécessité d'une qualité et d'une quantité d'échantillon suffisantes, ce qui est difficile à obtenir, en particulier pour certains cancers tels que le cancer du poumon.

Le test Idylla GeneFusion (RUO) comprend un panel hautement multiplexé de biomarqueurs et est le premier test basé sur FFPE4 RNA5 sur la plate-forme Idylla. Le test consolide les flux de travail de test traditionnels en un processus entièrement automatisé fournissant des informations objectives sur les fusions ALK, ROS1, RET, NTRK1 / 2/3 et le saut d'exon 14 MET, le tout dans une cartouche, directement à partir de 1 à 3 tranches de tissu FFPE.

Les résultats sont disponibles dans un délai d'environ 3 heures, avec moins de 2 minutes de temps pratique. Les données préliminaires comparant le test Idylla GeneFusion (RUO) aux technologies fréquemment utilisées aujourd'hui telles que l'immunohistochimie, le FISH ou le NGS, montrent d'excellents résultats du test, avec une concordance allant jusqu'à 100%.