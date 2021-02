BIO-UV : une bonne progression au Gaïa Rating

BIO-UV : une bonne progression au Gaïa Rating









(Boursier.com) — Les résultats de la 12e campagne Gaïa Rating, dévoilés fin 2020, ont permis de mesurer les progrès accomplis par BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE). A l'issue de la campagne 2020, BIO-UV a obtenu une note générale de 61/100 (pour une note moyenne de la catégorie de 51/100), contre une note de 54/100 lors de l'édition précédente.

Dans 3 des 4 thématiques de la notation Gaïa Rating, les notes de BIO-UV se situent nettement au-delà de la moyenne des émetteurs. A l'issue de la campagne 2020, BIO-UV s'est ainsi classé à la 20e place dans la catégorie des entreprises réalisant moins de 150 MEUR de chiffre d'affaires, en progression de 10 places sur un an.