BIO-UV : succès de l'augmentation de capital, portée à 12,7 millions d'euros !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BIO -UV annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes. En raison de la forte demande des investisseurs, la société a placé 2.193.234 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 1,00 euro, au prix unitaire de 5,80 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 12,7 ME, contre environ 7 ME prévus initialement, représentant 21,20% du capital social post-opération de la société. Les fonds ont été levés auprès de 26 investisseurs qualifiés, dont 19 domestiques et 7 internationaux, à l'exception notamment des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Les fonds levés à travers cette augmentation de capital vont principalement permettre de saisir les opportunités de croissances externes visant à acquérir notamment de nouvelles technologies propres dans l'univers de la désinfection sans chimie, et d'accompagner l'amplification des actions commerciales et marketing.

L'opération a été mise en oeuvre par décision du Conseil d'administration du 21 septembre 2020 et du Directeur général agissant sur subdélégation du Conseil d'administration en date du 1er octobre 2020, conformément à la délégation octroyée par la quatorzième (14ème) résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 mai 2020 et au prix de 5,80 euros par action représentant une décote de 10,11% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances précédant la décision du Directeur général de lancer l'opération (6,452 euros) et de 8,81% par rapport au cours de clôture du 30 septembre 2020 (6,36 euros).

L'opération a été réalisée par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel ont été déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris sont prévus le 5 octobre 2020. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0013345493 et le code mnémonique ALTUV. A l'issue du règlement-livraison, le capital social de BIO-UV Group est désormais composé de 10.346.993 actions et 12.072.784 droits de vote.