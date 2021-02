Bio-UV : Signature d'un partenariat avec KOMPAÏ robotics dans le cadre du développement de la division Surfaces et Espaces

(Boursier.com) — Bio -UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, annonce la signature d'un partenariat technologique et commercial avec la société française KOMPAÏ robotics, spécialisée dans les solutions de robotique avancée de petite et moyenne taille.

KOMPAÏ robotics a notamment mis au point un robot d'assistance aux personnes dépendantes de tout âge et aux soignants dans les établissements de santé. La société développe également des solutions robotiques 'B2B' à la demande en mode ingénierie.

Dans le cadre du développement de la division Surfaces & Espaces de BIO-UV, les deux sociétés ont initié depuis fin 2020 une collaboration pour la conception et la fabrication d'un robot de désinfection.

Développé à partir de la solution BIO-SCAN 3D, cette 1ère version robotisée sera commercialisée début mars 2021. Elle permettra de désinfecter par ultraviolets (UV-C), sans aucune intervention humaine, toutes les surfaces et espaces, du sol au plafond, et ainsi éliminer tous les virus et bactéries présents.

Accord de distribution de la gamme BIO-SCAN avec KOMPAÏ robotics et le groupe Teamnet

Concomitamment à la signature de ce partenariat technologique, BIO-UV, KOMPAÏ Robotics et le groupe Teamnet, actionnaire de KOMPAÏ Robotics, ont conclu un accord commercial pour la distribution de l'ensemble de la gamme BIO-SCAN d'équipements de désinfection des surfaces et des espaces par UV-C. Le groupe Teamnet, spécialisé dans les progiciels de gestion dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de l'eau à destination des administrations territoriales, dispose d'une force commerciale de 14 commerciaux à travers toute la France. Teamnet commercialisera les équipements BIO-SCAN de BIO-UV auprès des municipalités et collectivités territoriales.

En plus de son 1er robot d'assistance aux personnes dépendantes, KOMPAÏ robotics proposera pour sa part la totalité de la gamme aux EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et maisons de retraite.

BIO-UV concentrera pour sa part ses efforts commerciaux sur les autres secteurs d'activités : établissements de soins (hôpitaux, cliniques, etc.), commerce, hôtellerie/restauration, transport aérien, croisiéristes, monde du spectacle et événements sportifs, etc.

Cet accord commercial renforce le positionnement de BIO-UV sur le marché de la désinfection, alors que de nombreux domaines d'activité sont amenés à connaître des évolutions majeures de leurs protocoles sanitaires.

Au-delà de ce partenariat technologique et commercial, BIO-UV envisage de renforcer ses relations avec KOMPAÏ robotics à travers une prise de participation minoritaire au capital de la société.

