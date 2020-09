BIO-UV : prises de profits après les résultats

(Boursier.com) — BIO -UV est très entouré au lendemain de la publication de comptes intermédiaires en forte progression. En début d'après-midi, le titre du spécialiste du traitement de l'eau par ultraviolets abandonne plus de 7% à 6,1 euros, victime de prises de profits alors que la valeur affiche encore un gain de plus de 70% depuis le début de l'année.

Sur les six premiers mois de l'exercice, la firme a enregistré une forte hausse de +131% de son EBITDA, à 1,2 million d'euros, pour un chiffre d'affaires semestriel de 12,6 ME, en progression soutenue de +57%. La marge d'EBITDA s'est établie à 9,1% contre 6,5% un an plus tôt.

Fort de ce solide semestre, le management confirme pleinement ses objectifs annuels 2020 formulés avant l'émergence de la crise sanitaire : 35 ME de chiffre d'affaires consolidé, contre 20 ME en 2019, soit une croissance totale de +75%, et une marge d'EBITDA de 10%, contre 6,9% l'an dernier. BIO-UV Group ambitionne par la suite d'atteindre 60 ME de chiffre d'affaires en 2024.

A la suite de ces annonces, MainFirst confirme son avis 'acheter' et multiplie par deux son objectif à 8,4 euros.