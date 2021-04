Bio-UV : nouvelle hausse après de solides résultats

(Boursier.com) — Bio -UV pointe en hausse (+1% à 6,1 euros) au lendemain de la présentation d'un solide point annuel. Le titre aligne d'ailleurs une sixième séance consécutive dans le vert ce jeudi mais perd encore près de 10% depuis le premier janvier. La société a multiplié son EBITDA par 2,5 en 2020, à 3,3 ME, pour un chiffre d'affaires de 32,2 ME, en progression de +61%. La firme enregistre un bon début d'exercice avec une progression du chiffre d'affaires, exclusivement organique, de +21% au 1er trimestre 2021. De quoi confirmer l'objectif de 60 ME de revenus, exclusivement par croissance organique, d'ici 2024.

Stifel réitère son avis 'achat' sur le titre à la suite de ces annonces. Le broker note que le management a indiqué qu'il pourrait être en mesure de s'engager dans des opérations de M&A dans les prochains mois, plus particulièrement dans l'acquisition de sociétés spécialisées dans d'autres technologies que l'UV ou l'Ozone. Compte tenu du succès de l'intégration de Triogen, le courtier verrait d'un bon oeil (du moins à première vue) toute nouvelle acquisition... L'objectif de cours est maintenu à 8,4 euros.