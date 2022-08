(Boursier.com) — Bio -UV livre deux réacteurs UV RW 48 lampes pour traiter les eaux usées épurées de la ville de Lunel (34). La dynamique démographique qu'enregistre la Ville située dans l'Hérault a conduit la municipalité à lancer un projet d'agrandissement de la STEP afin d'anticiper les besoins jusqu'à 2040. Dans ce cadre, un groupement d'entreprises a été sollicité dont le mandataire SOURCES, société indépendante française concepteur et constructeur d'unités de traitement des eaux, pour réaliser les travaux. Ces derniers ont confié à Bio-UV Group la conception et fabrication des équipements de désinfection des eaux par ultraviolets.

Une des meilleures solutions pour sécuriser l'accès à l'eau pendant les périodes de forte chaleur ou en cas de pénuries, est la réutilisation des eaux usées. Les eaux des stations d'épuration issues des eaux usées domestiques faiblement polluées, peuvent être réutilisées. Ainsi traitées, ces eaux sont utilisées de diverses manières : l'arrosage d'espaces verts ou encore l'utilisation par les collectivités. Bio-UV Group a développé et fabriqué deux réacteurs RW dotés de la technologie UV, un réacteur qui fonctionne en continu et un second réacteur de secours. Ces derniers sont parfaitement adaptés à l'utilisation en station d'épuration. Chaque réacteur est équipé de 48 lampes basse pression à haute puissance amalgame qui émettent précisément à 254 nm. Ces lampes permettent de détruire les bactéries, virus et autres micro-organismes qui se trouvent dans l'eau clarifiée à transmittance peu élevée. De plus, leur système de nettoyage des quartz et les capteurs de contrôle d'intensité des UV, permettent d'assurer une dose exacte d'UV-C qui est constamment contrôlée. Chaque réacteur est capable de traiter 650 m3/h et répondre ainsi au besoin de 42.000 habitants.

La désinfection par UV permet d'améliorer la qualité bactériologique de l'eau dans le respect de l'environnement mais permet aussi sa réutilisation dans le cadre de l'arrêté ministériel REUSE (réutilisation pour de l'irrigation). Dans le cas de la STEP de Lunel, l'eau rejetée bénéficie d'un abattement de 4 logs sur les bactéries coliforme et E. Coli, offrant ainsi une eau également conforme aux normes de qualité de baignade avec un taux de MES de 15 mg/L.

La fourniture de réacteurs UV pour la station d'épuration de Lunel s'inscrit dans la logique de protection de la ressource en eau de Bio-UV Group, qui après l'installation à la STEP de Bonifacio Sperone (Corse) ou encore de la STEP d'Agadir (Maroc), confirme son rôle d'acteur majeur de la désinfection de l'eau pour les petites (notamment avec l'équipement des REUSE boxes de Veolia), moyennes et grandes collectivités.