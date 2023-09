Bio-UV Group : va racheter 100 kE de ses propres actions

(Boursier.com) — Bio-UV Group met en oeuvre un volet de rachat de ses propres actions, dans le cadre du programme adopté par l'Assemblée générale mixte du 26 mai 2023 (résolution no9).

"Au regard de l'évolution du titre BIO-UV Group au cours des dernières semaines, qui s'inscrit dans un contexte boursier peu favorable en particulier pour les petites et moyennes valeurs, BIO-UV Group considère aujourd'hui opportun de procéder à un nouveau volet de rachat d'actions, pour un montant initial de 100 kE", commente Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général de BIO-UV Group qui poursuit : "Plus largement, nous sommes persuadés que les sujets du traitement de l'eau et de la réutilisation des eaux usées épurées sont des thématiques d'investissement qui doivent permettre à BIO-UV Group de séduire de nouveaux investisseurs et fidéliser ses actionnaires dans une logique d'investissement moyen et long terme".