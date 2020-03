BIO-UV Group : un carnet de commandes bien garni

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BIO-UV Group, spécialiste du traitement et de la désinfection de l'eau par ultraviolets (UV) et Ozone, ouvre son exercice 2020 avec un carnet de commandes très important et de nombreux succès.

Après seulement 2 mois d'activité le Groupe affiche sur ses activités maritimes un chiffre d'affaires à fin février en augmentation de +de 300% (par rapport à la même période de 2019). Son carnet de commandes est de 21 ME, en augmentation par rapport au 5 février dernier (18,6 Me). Il est assorti de 12 ME facturables dès 2020.

Sur les activités terrestres, la dynamique est au rendez-vous avec une croissance de 29% du chiffre d'affaires pour les deux premiers mois de l'année.

En complément du chiffre d'affaires déjà réalisé sur les 2 premiers mois de 2020, le Groupe dispose déjà d'un carnet de commandes de 1 ME à date.

Perspectives

Bio-UV confirme un chiffre d'affaires supérieur à 35 ME en 2020, représentant une croissance d'au moins +75% par rapport à 2019. La marge d'Ebitda est prévue supérieure 10%

BIO-UV Group fête ses 20 ans en 2020. Au cours de ces 20 ans, la société a bâti un positionnement unique et multiple en développant des technologies de désinfection de l'eau à l'efficacité prouvée, et certifiée internationalement.

Le Groupe reste attentif à l'évolution de la situation Coronavirus, mais ne constate à ce jour aucun risque significatif sur son activité. En matière d'approvisionnement, BIO-UV Group dispose d'un niveau de stocks sur les composants importés lui permettant de maintenir son rythme de production sans aucun impact pour les 3 prochains mois. En matière de production, le Groupe rappelle que ses systèmes sont assemblés en France et au Royaume Uni. Ainsi, Bio-Uv n'absolument pas exposé aux arrêts de productions constatés sur les sites industriels asiatiques. Enfin, aucun fléchissement de l'activité commerciale n'est constaté à ce jour.