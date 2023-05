BIO-UV Group : Sébastien Marin-Laflèche rejoint le groupe en tant que Directeur administratif & financier

(Boursier.com) — BIO -UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce la nomination de Sébastien Marin-Laflèche au poste de Directeur administratif & financier Groupe à compter du 10 mai 2023. Membre du Comité de direction, il vient renforcer l'équipe dirigeante de BIO-UV Group et contribuer au développement de la société dans un contexte de croissance dynamique.

En étroite collaboration avec la Direction générale de BIO-UV Group et des filiales, Sébastien Marin-Laflèche va piloter la stratégie financière du Groupe. Il apportera son expérience de la fonction Finance, acquise au sein de PME et ETI françaises et internationales ainsi qu'au sein d'un grand cabinet d'audit (Big four), au service des opérations, de la stratégie et des performances de BIO-UV Group. Il aura également la charge du contrôle de gestion, des aspects juridiques et de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du Groupe.

Avec l'arrivée de Sébastien Marin-Laflèche, Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général, auparavant DG délégué en charge notamment des Opérations et des Finances, va désormais pouvoir se consacrer pleinement au développement et au pilotage stratégique du Groupe, en France et à l'international.