Bio-UV Group : multiplication par 4 du résultat d'exploitation à 4,1 ME

(Boursier.com) — Au cours de sa réunion du 3 avril 2022, BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, a arrêté les comptes annuels 2022, clos le 31 décembre 2022.

Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées et le rapport de certification est en cours d'émission par les Commissaires aux comptes.

Le chiffre d'affaires ressort en croissance de 53% à 51,3 ME, dont +16% en organique, avec une progression soutenue de +77% de l'EBITDA à 7 ME et une multiplication par 4 du résultat d'exploitation à 4,1 ME. La proposition de distribution aux actionnaires est de 0,06 euro par action.

Perspectives

Le groupe se donne un objectif de croissance rentable en 2023 avec une progression du chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA en 2023.