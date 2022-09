Bio-UV Group : Le résultat net part du groupe s'élève à 2,3 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28 ME, en progression très dynamique de +73% par rapport au 1er semestre 2021. Á taux de change et périmètre constants (hors impact de la société Corelec consolidée depuis le 1er novembre 2021), la croissance organique s'est établie à +17%. Sur une base proforma, en intégrant la société Corelec sur l'ensemble du 1er semestre 2021, la croissance semestrielle s'est élevée à +21%.

L'EBITDA s'est établi à 4,8 ME au 1er semestre 2022, en forte progression de +140% par rapport au 1er semestre 2021. À mi année, l'EBITDA s'inscrit ainsi d'ores et déjà au-delà du niveau réalisé sur l'ensemble du dernier exercice (3,9 ME).

La marge d'EBITDA semestriel ressort ainsi à un niveau record de 17,2%, contre 12,6% un an plus tôt et 11,7% sur l'ensemble de l'année 2021 (16,8% en donnée proforma 2021).

Cette performance est le fruit (i) d'une amélioration de la rentabilité sur le périmètre historique, portée notamment par le dynamisme retrouvé de la division Maritime, et (ii) de l'apport de Corelec (non consolidé au 1er semestre 2021).

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, stables à 1,3 ME, le résultat d'exploitation s'est élevé à 3,4 ME, en progression de +366% par rapport au 1er semestre 2021 (0,7 ME). La marge d'exploitation semestrielle s'est ainsi établie à 12% contre 4,5% un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe, qui intègre une charge d'impôt sur les sociétés de 0,7 ME, s'élève à 2,3 ME, représentant une marge nette de 8,3%, contre 3,6% un an plus tôt et 7,4% en données proforma sur l'ensemble de l'exercice 2021.

Au 1er semestre 2022, BIO-UV Group a enregistré une marge brute d'autofinancement de 3,7 ME, contre 2,1 ME un an plus tôt et d'ores et déjà supérieure à celle de l'ensemble de l'exercice 2021 (3,6 ME). Après variation du besoin en fonds de roulement, en augmentation à 1,8 ME du fait de la croissance soutenue de l'activité, de la politique d'accroissement des stocks afin de pallier aux difficultés d'approvisionnement, et de la consolidation de Corelec, le cash-flow d'exploitation s'est établi à 1,9 ME (1,8 ME au 1er semestre 2021).

Les opérations d'investissements se sont élevées à 7,5 ME : 0,7 ME dédiés au CAPEX (acquisition d'immobilisations) en nette diminution par rapport au 1er semestre 2021 (1,3 ME), et 6,9 ME dédiés au paiement de l'acquisition de Corelec.

Les opérations de financement ont consommé 2,7 ME, dont 1,9 ME de remboursements d'emprunts, 0,5 ME (soit 0,05 euro par action) de versement de la prime d'émission aux actionnaires au titre de l'exercice 2021 et 0,2 ME de rachats d'actions.

Au 30 juin 2022, l'endettement financier net5 s'établissait à 26,6 ME (contre 27,6 ME à fin 2021) et les capitaux propres s'élevaient à 32,4 ME (contre 30,7 ME à fin 2021).

Perspectives

Fort de la poursuite d'une bonne dynamique d'activité pendant l'été, BIO-UV Group présente un solide carnet de commandes, s'établissant à 19 ME au 16 septembre 2022 (dont 16,9 ME déjà facturés ou restant à facturer au 2nd semestre 2022).

La société confirme son objectif d'une croissance dynamique de l'activité en 2022, accélérée par l'apport de Corelec, accompagnée d'un niveau élevé de rentabilité.