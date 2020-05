Bio-UV Group : lancement de BIO-SCAN

(Boursier.com) — BIO-UV Group, spécialiste depuis 20 ans des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV-C, annonce l'obtention de la certification réalisée par deux laboratoires indépendants de son procédé pour la désinfection des surfaces sans chimie et en quelques secondes.

A la fin du mois de mai, la mise sur le marché de ce système simple, mobile, pratique, manipulable par toute personne, constituera une réponse efficace pour l'élimination des micro organismes, dont le SARS-CoV-2 (coronavirus) sur tous types de surfaces.

La certification a été effectuée selon la norme NFT 81273, reconnue sur le plan international et suivant un protocole très exigeant, par le laboratoire Biofaq (Groupe Carso) leader européen des prestations analytiques environnementales et agroalimentaires et par C4 Diagnostics, biotech française spécialisée dans le diagnostic des maladies infectieuses.

Les performances obtenues par ces deux séries de tests sont remarquables avec des niveaux d'abattements1 de 4 logs sur les virus et de 5 logs sur les bactéries, représentant respectivement un niveau de 99,99% (1 pour 10.000) et de 99,999% (1 pour 100.000).