BIO-UV Group : la solution éco-responsable '1001Electrodes' rencontre un vif succès en France

(Boursier.com) — BIO-UV Group, spécialiste du traitement et de la désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, Ozone et AOP, annonce à l'occasion du Salon Piscina Wellness à Barcelone, le lancement de sa marque 1001Electrodes sur le marché espagnol. Ce nouveau développement s'accompagne de l'extension de son offre de cellules compatibles permettant de prolonger la durée d'utilisation des électrolyseurs de sel : 216 références et 32 marques sont dès à présent disponibles sur son site de vente en ligne, 1001Electrodes.com.

Grâce à 1001Electrodes, les professionnels de la piscine peuvent commander à tout moment et recevoir rapidement une cellule compatible pour donner une seconde vie aux électrolyseurs de leurs clients. Un engagement supplémentaire de BIO-UV Group dans l'économie circulaire...