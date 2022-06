BIO-UV Group équipe le MSC Caledonia II

(Boursier.com) — BIO -UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce que le navire MSC Caledonia II, anciennement baptisé Caledonia, a été équipé d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA dans le cadre du premier projet retrofit (projet de rénovation) clé-en-main réalisé par la division maritime de BIO-UV Group.

D'un tonnage (DWT) d'environ 35.000 tonnes, le porte-conteneurs a été équipé d'un système modulaire BIO-SEA B03-0450 FX. Les opérations ont été réalisées à Port Khalid, Sharjah (Emirats Arabes Unis), juste avant sa cession à l'armateur Mediterranean Shipping Company (MSC).

Depuis fin 2021, BIO-SEA by BIO-UV Group a élargi son offre clé-en-main pour l'installation sur les navires existants (retrofit) de systèmes de traitement des eaux de ballast, en proposant le scan laser 3D en plus de ses services d'ingénierie et de conception.

"Cette nouvelle offre de service a joué un rôle fondamental dans la réalisation en un temps record de ce projet particulièrement sensible au facteur temps", a déclaré Florian Cortes, Directeur technique de BIO-SEA. "Le délai requis pour l'ingénierie, la construction du système, son installation finale et sa mise en service était très court en raison du calendrier du navire. Mais le travail d'ingénierie préalable à l'installation a permis au client de préfabriquer les éléments de tuyauterie, réduisant ainsi considérablement le temps d'installation et de mise en cale sèche du navire".