BIO-UV Group : croissance organique de 17% sur le semestre

(Boursier.com) — BIO -UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 28,1 ME, en forte progression de +75% par rapport au 1er semestre 2021, en dépit de tensions toujours fortes sur les chaînes d'approvisionnement. Sur une base proforma, en intégrant la société Corelec sur l'ensemble du 1er semestre 2021 (23,2 ME), la croissance semestrielle s'est élevée à +21%.

A taux de change et périmètre constants (hors impact de la société Corelec consolidée depuis le 1er novembre 2021), la croissance organique s'est établie à +17%. BIO-UV Group précise que cette progression soutenue de l'activité au 1er semestre résulte d'une forte reprise de la division Maritime (+38%) et d'un développement dynamique des activités Terrestres (+101% en données consolidées et +13% en données proforma) portées par le succès de l'intégration de Corelec.

Au 15 juillet 2022, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'élevait à 13,3 ME, dont 11,3 ME de commandes déjà signées à livrer en 2022 (5,1 ME au titre de la division Maritime et 6,2 ME pour la division Terrestre). La publication des comptes semestriels sera l'occasion d'affiner l'objectif de croissance 2022.