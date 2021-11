BIO-UV Group confirme l'acquisition de Corelec

(Boursier.com) — BIO -UV Group a annoncé l'acquisition effective de 100% du capital de la société Corelec, l'un des leaders français des solutions de traitement de l'eau de piscine par électrolyse de sel. La signature d'un protocole d'acquisition avait été annoncé le 29 octobre 2021. Corelec a commercialisé 15.000 électrolyseurs au sel en 2021 sous la marque Akeron et propose également des pompes à chaleur design et haut de gamme sous la même marque.

Corelec connaît une forte croissance, exclusivement organique, de +50% en moyenne par an sur ses trois derniers exercices. A l'issue de son exercice 2020-2021 (clos le 31 mars 2021), la société a enregistré un chiffre d'affaires de 7,7 ME, en progression annuelle de +85%. Ce fort développement s'accompagne d'une rentabilité élevée, matérialisée par une marge d'EBITDA de 21% en 2019-2020, portée à 32% en 2020-2021 sous l'effet de la forte croissance de l'activité et d'une gestion maîtrisée. Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, Corelec a d'ores et déjà réalisé un chiffre d'affaires de 10 ME, en croissance de +93% par rapport à la même période en 2020, et une rentabilité très significative avec une marge d'EBITDA supérieure à 30%.

Corelec est consolidé depuis le 1er novembre 2021. L'acquisition a été financée pour l'essentiel en numéraire, à partir de la trésorerie disponible de BIO-UV Group et par recours à de la dette bancaire et un financement obligataire par le fonds France Economie Réelle. Une petite partie de l'acquisition est également financée en actions BIO-UV Group existantes, à partir des titres auto-détenus. Le dirigeant fondateur, Loïc Le Ravallec, et l'équipe de management de Corelec sont impliqués dans le rapprochement et poursuivront le développement de la société au sein de BIO-UV Group. Loïc Le Ravallec rejoint l'équipe de Direction de BIO-UV Group tout en conservant la direction de Corelec, avec pour missions principales l'intégration de la société au sein de BIO-UV Group et le développement du groupe à l'export dans le domaine récréatif. Il devient également administrateur et actionnaire de BIO-UV Group.

Sur une base pro forma 2021, BIO-UV Group annonce un chiffre d'affaires annuel porté à environ 44 ME avec une marge d'EBITDA supérieure à 15%.