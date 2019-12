Bio-UV Group conclut un partenariat en Chine

(Boursier.com) — Bio-UV Group conclut un partenariat stratégique en Chine avec Hai Cheung Trading, le spécialiste chinois des équipements et des services pour l'industrie maritime filiale du groupe chinois Infinitus Holdings. Nous sommes très heureux de ce partenariat hautement stratégique avec la société chinoise Hai Cheung Trading. En nous associant à l'un des fournisseurs référents du marché de la construction navale en Chine, nous bénéficions d'une expertise unique et d'une force de frappe démultipliée dans la région pour nous permettre de déployer rapidement notre stratégie commerciale et installer durablement Bio-UV Group en Chine dans un marché en pleine accélération , se réjouit Benoit Gillmann, Président et fondateur de Bio-UV Group.

Ce partenariat s'inscrit dans un contexte de marché très favorable pour Bio-UV Group qui bénéficie d'une réglementation mondiale qui impose aux armateurs mondiaux d'équiper leurs bateaux de systèmes de traitement des eaux de ballast.

Bio-UV Group, par ce partenariat, renforce sa présence commerciale en Asie, et notamment en Chine, qui concentre plus des deux-tiers des constructions de l'industrie maritime et offre à ce titre un potentiel de développement d'affaires très important. Pour réussir son déploiement dans cette région stratégique, Bio-UV Group s'appuiera sur le réseau très étendu de HCT qui comprend l'ensemble des chantiers navals chinois, en vue d'accélérer la commercialisation de ses systèmes BIO-SEA de traitement des ballasts sur la région.