BIO-UV Group conclut un accord avec Innovasea

(Boursier.com) — BIO-UV Group annonce un nouveau partenariat avec Innovasea (Boston), fournisseur mondial de solutions technologiquement avancées pour l'aquaculture et la pisciculture. Avec cet accord, BIO-UV Group ambitionne d'accélérer son développement sur le marché mondial de l'aquaculture, et plus particulièrement sur le marché nord-américain.

Dans le cadre de cet accord, Innovasea va commercialiser les solutions de BIO-UV Group et les adapter aux normes en vigueur sur le marché aquacole nord-américain. Innovasea offre une expertise et propose des solutions innovantes en matière de design et conception de RAS (systèmes d'aquaculture en recirculation).

L'entreprise dispose de bureaux à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en Norvège, au Chili, en Grèce et en Australie.

BIO-UV Group a accéléré son développement sur le marché de l'aquaculture avec l'acquisition de Triogen en 2019, et l'intégration de nouvelles technologies durables comme l'ozone et l'oxydation avancée (AOP). Le groupe a investi plus de 1 million d'euros dans la recherche et le développement au cours de ces deux dernières années, avec l'appui de son bureau d'études et d'ingénierie basé au Royaume-Uni, pour la mise au point d'un nouveau générateur d'ozone pour l'industrie et l'aquaculture.