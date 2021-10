BIO-UV Group annonce la signature d'un protocole d'acquisition de Corelec

(Boursier.com) — BIO -UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, annonce ce jour la signature d'un protocole d'acquisition de 100% du capital de la société Corelec, l'un des leaders français des solutions de traitement de l'eau de piscine par électrolyse de sel. L'acquisition sera finalisée et effective au plus tard le 9 novembre 2021.

A travers cette opération, BIO-UV Group renforce significativement l'activité de sa division Terrestre en prenant une position clé sur le marché de la piscine privée en France et, très rapidement, à l'export sur les zones stratégiques, avec :

-l'acquisition d'une nouvelle technologie (électrolyse de sel) pour le traitement de l'eau sans chimie, complémentaire des technologies de BIO-UV Group,

-l'apport d'une société parmi les leaders sur son segment de marché, reconnue pour son expertise et ses produits,

-10 ME de chiffre d'affaires sur 9 mois (à fin septembre 2021), en croissance de +93% par rapport à la même période en 2020, et une rentabilité très significative avec une marge d'EBITDA supérieure à 30%.

Corelec, des solutions à base d'électrolyse de sel pour traiter l'eau des piscines. Corelec est l'un des principaux constructeurs français de solutions électroniques de traitement des eaux de piscines, avec une gamme complète d'électrolyseurs de sel et de systèmes de régulation de pH sous la marque Akeron. Basée en périphérie de Toulouse (Haute Garonne), Corelec compte 25 collaborateurs et dispose d'un bureau d'étude et d'une unité d'assemblage. Corelec distribue ses solutions sur l'ensemble du territoire français et réalise environ 10% de son chiffre d'affaires à l'export.