BIO-UV Group a équipé le MSC World Europa d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA

(Boursier.com) — BIO -SEA équipe le MSC World Europa, 1er navire de la série

"World Class" de MSC Croisières construit aux Chantiers de l'Atlantique, d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, est heureux d'annoncer que le MSC World Europa, le premier paquebot de la série "World Class" de la compagnie MSC Croisières, a été équipé d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA.

Le MSC World Europa est un navire de croisière appartenant à la compagnie suisse MSC Croisières, client historique de BIO UV Group, avec plus de dix systèmes de traitement des eaux de ballast BIO-SEA en commande ou en service notamment sur les navires MSC Bellisima, MSC Meraviglia, MSC Grandiosa et MSC Virtuosa de l'armateur.

Construit aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, MSC World Europa est à sa livraison le plus gros paquebot européen et le 6ème plus gros paquebot au monde (en tonnage).

Premier d'une série de quatre paquebots jumeaux qui seront tous construits aux Chantiers de l'Atlantique et tous équipés de systèmes BIO-SEA, le MSC World Europa inaugure la nouvelle série "World Class" de navires de la compagnie MSC Croisières.