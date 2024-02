(Boursier.com) — BIO-UV Group a conclu un accord de partenariat exclusif avec la société américaine Pinnacle Ozone Solutions afin d'exploiter les produits de traitement de l'eau à l'ozone de la société, en Europe, au Moyen-Orient, Afrique et Asie.

Pinnacle Ozone Solutions basé en Floride, est l'un des principaux fournisseurs de technologie ozone sur les marchés municipaux, aquacoles et industriels en Amérique du Nord. La technologie avancée brevetée de Pinnacle Ozone Solutions permettra à BIO-UV Group d'augmenter la capacité de production des générateurs d'ozone à 30 kg/h et plus, ce qui ouvrira un marché beaucoup plus vaste à l'échelle mondiale...