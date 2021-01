Bio-UV: forte appréciation des revenus annuels

(Boursier.com) — Bio -UV a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 32,1 ME, en forte progression de +60% par rapport à 2019 malgré les restrictions sanitaires imposées par la pandémie.

Cette solide performance s'est appuyée sur une croissance organique dynamique de +24%, avec une progression à deux chiffres de l'ensemble des divisions.

La société confirme sa trajectoire de 10% de marge d'EBITDA en 2020, contre 6,9% un an plus tôt, soit une progression de plus de +150% de l'EBITDA attendue sur l'exercice.

En 2021, Bio-UV se fixe pour objectifs de réaliser une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres et de continuer à faire progresser sa rentabilité.

A ce jour, le carnet de commandes de BIO-UV s'élève à 14,8 ME, dont 8,1 ME à facturer en 2021.

A plus long terme, Bio-UV confirme son ambition d'atteindre 60 ME de chiffre d'affaires en 2024, exclusivement par croissance organique.