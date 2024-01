BIO-UV confirme ses objectifs financiers 2023

(Boursier.com) — BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 43,1 millions d'euros en 2023 (-16% par rapport à 2022), conformément à l'objectif revu début décembre. Cette évolution doit s'analyser au regard de la très forte croissance de l'activité réalisée en 2022 (+54% de croissance totale ; +16% en organique).

A mi-janvier 2024, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'établit à 10,5 ME (10 ME l'an dernier la même époque), avec des prises de commandes dynamiques à l'Export.

Sous l'effet d'une meilleure efficacité opérationnelle, BIO-UV Group confirme viser une marge d'Ebitda à deux chiffres en 2023.

Cette gestion opérationnelle efficace et une gestion fine du besoin en fonds de roulement (BFR) vont permettre de maintenir une forte génération de free cash-flow en 2023 (2 ME de free cash-flow généré au 1er semestre 2023) et ainsi poursuivre le désendettement financier du Groupe sur l'exercice, tel qu'anticipé.

Perspectives prometteuses

BIO-UV Group se fixe de renouer avec la croissance organique en 2024 et d'améliorer sa rentabilité.

Sur le pôle Terrestre, les développements de l'export et des activités liées à la réutilisation des eaux usées (REUT) constitueront les priorités cette année, avec des investissements commerciaux ciblés sur ces marchés. Comme anticipé, les activités Maritimes devraient s'inscrire en léger recul en 2024, avec la fin du marché du retrofit mais avec un renforcement des ventes de prestations de services, plus fortement contributrices à la marge de la division et offrant une plus grande visibilité sur les prochaines années.