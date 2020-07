Bio-UV : chiffre d'affaires semestriel consolidé de 12,5 ME

Bio-UV : chiffre d'affaires semestriel consolidé de 12,5 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BIO-UV Group a réalisé un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 12,5 ME, en progression soutenue de +56%.

Cette belle performance est le résultat d'une croissance organique dynamique de +13% et de l'intégration réussie de la société écossaise Triogen, malgré les restrictions sanitaires imposées par la pandémie du Sars-Cov2 (coronavirus).

Parallèlement, le groupe a lancé au 2ème trimestre, en un temps record, sa nouvelle division dédiée au traitement des surfaces et espaces, pour répondre aux besoins sanitaires et de désinfection. Cette nouvelle division est aujourd'hui parfaitement opérationnelle tant sur le plan commercial qu'industriel.

Fort de ce bon 1er semestre, qui témoigne de fondamentaux solides et de l'excellente dynamique de la société dans un environnement plus complexe qu'avant la crise, Bio-UV réitère ses objectifs annuels 2020 formulés en début d'année : 35 ME de chiffre d'affaires consolidé en 2020, contre 20 ME en 2019, et une marge d'EBITDA de 10%, contre 6,9% l'an dernier.

"Fort d'un carnet de commandes en progression de +85% sur un an à près de 20 ME à mi-2020, de l'intégration réussie de Triogen, qui va bénéficier d'un environnement plus porteur et de l'accélération des synergies avec l'ensemble du groupe au 2nd semestre, et des perspectives très fortes pour notre nouvelle division Activités de Surfaces, nous confirmons nos objectifs 2020, soit 35 ME de chiffre d'affaires et 10% de marge d'EBITDA, formulés avant la crise. Bio-UV continue d'être très solide avec des fondamentaux renforcés sur les marchés essentiels à la vie que sont la désinfection à travers le traitement de l'eau, des surfaces et des espaces, et ce malgré l'impact de la crise" commente le groupe.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2020 le 21 septembre 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.