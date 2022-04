Bio-UV : amélioration des marges

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2021, l'EBITDA de Bio-UV s'est établi à 3,9 ME en données consolidées, en progression de +19%.

Le résultat net part du Groupe ressort à 0,7 ME, en progression de +18% en 2021. La marge nette 2021 ressort ainsi à 2,1% contre 1,8% en 2020.

Pour sa part, la société Corelec a réalisé un EBITDA de 3,6 ME en 2021, représentant une marge d'EBITDA de 30%.

Sur une base pro forma, l'EBITDA du nouvel ensemble s'est établi à 7,5 ME en 2021, matérialisant une marge d'EBITDA de 16,8%.

Le résultat d'exploitation pro forma s'élève à 4,6 ME, soit une marge d'exploitation de 10,4%.

Le résultat net pro forma est de 3,3 ME, intégrant une charge d'impôt sur les sociétés de 0,6 ME, soit une marge nette proforma de 7,4%...

Au 31 décembre 2021, l'endettement financier net6 était de 27,6 ME et les capitaux propres s'élevaient à 30,8 ME.

Pour le dividende, la proposition de versement aux actionnaires est de 0,05 Euro par action.

À l'issue du 1er trimestre, Bio-UV s'inscrit en croissance pro forma en intégrant Corelec de +23%.