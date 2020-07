Bio-UV a intégré l'indice EnterNext Tech 40

(Boursier.com) — BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, vient d'intégrer, depuis le 1er juillet, l'indice EnterNext Tech 40.

Cet indice regroupe les 40 sociétés les plus performantes, sélectionnées par un comité d'experts européens indépendants sur la base de critères de liquidité, de croissance du chiffre d'affaires et d'actifs net, au sein d'un panel de 298 PME technologiques cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris. Bio-UV a également été sélectionné pour faire partie du Label European Rising Tech qui met à l'honneur 98 sociétés particulièrement performantes à partir d'un univers de plus de 350 small & mid cap Tech cotées sur les différents marchés d'Euronext.

Les sociétés du Label European Rising Tech sont des valeurs technologiques prometteuses, cotées sur les marchés d'Euronext, opérant dans les sciences de la vie, les éco industries ou les TMT (Technologies, Médias et Télécommunications).

Ce label européen valorise la culture d'innovation technologique de Bio-UV dans le domaine de l'environnement au sein des acteurs cleantech de référence cotés sur Euronext.