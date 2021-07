Bio-UV a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 16,1 ME

(Boursier.com) — Bio -UV Group a publié son chiffre d'affaires semestriel consolidé au titre de l'exercice 2021. Bio-UV a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 16,1 ME, en forte progression de +29% par rapport au 1er semestre 2020.

Cette croissance semestrielle très soutenue, exclusivement organique, est le résultat d'une progression dynamique, à deux chiffres, de l'ensemble des divisions : +34% pour les activités Maritimes et +26% pour les activités Terrestres.

À mi-exercice, Bio-UV confirme ainsi ses objectifs annuels 2021 : croissance organique à deux chiffres et nouvelle année de progression de la rentabilité (EBITDA) par rapport à 2020.

"Après une très belle année 2020, Bio-UV a gardé le cap d'une croissance dynamique au 1er semestre 2021, avec un développement soutenu sur l'ensemble de nos divisions et de nos activités. À nouveau, Bio-UV délivre, de plus dans une période troublée, et fidèle à son éthique de respect de tous : actionnaires, clients, fournisseurs et surtout collaborateurs et environnement. Fort de ce dynamisme, nous confirmons notre objectif de croissance à deux chiffres en 2021, en visant un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 ME, soit près de 25% de croissance, accompagné d'une nouvelle progression de notre EBITDA en valeur et de notre marge d'EBITDA en pourcentage. À plus long terme, l'ambition d'atteindre 60 ME de chiffre d'affaires, exclusivement par croissance organique, à l'horizon 2024 est confirmée. Parallèlement, nous sommes particulièrement actifs sur le plan de la croissance externe avec des discussions engagées avec plusieurs sociétés, en France et à l'international."

Agenda financier : Résultats semestriels le 22 septembre.