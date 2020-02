BIO-UV : 63% de croissance en 2019

(Boursier.com) — BIO-UV Group, le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires consolidé - intégrant 3 mois de Triogen - de 20 millions d'euros, en vive hausse de +63% par rapport à 2018. A périmètre constant, la croissance organique ressort à 41%. En deux ans seulement, entre 2017 et 2019, BIO-UV Group affiche ainsi un doublement de son chiffre d'affaires. En pro forma, le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 26 ME. En 2019, les activités terrestres affichent une croissance de 36% à 9,8 ME. Le CA des activités maritimes a été multiplié par 2 sur la période à 10,2 ME.

BIO-UV Group se dit "très confiant" dans l'atteinte en 2020 d'un chiffre d'affaires supérieur à 35 millions d'euros, représentant une croissance d'au moins +75% par rapport à 2019, ainsi que d'une marge d'EBITDA supérieure à 10%.

Le groupe dispose d'une visibilité forte avec, au 31 janvier, un carnet de commandes total de 21,6 ME dont 13,3 ME facturables en 2020. Au-delà de 2020, BIO-UV Group estime qu'il "continuera d'enregistrer une croissance rentable". Pour y parvenir, il s'appuiera "sur les investissements stratégiques réalisés ces dernières années ainsi que sur les fondamentaux solides dont dispose l'entreprise".