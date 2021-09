BIO-UV : +28% de croissance organique au S1

(Boursier.com) — BIO -UV a réalisé un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 16,1 ME, en forte progression de +28% par rapport au 1er semestre 2020. Pour rappel, le 1er semestre 2020 s'était déjà inscrit en croissance de +57%.

Cette croissance semestrielle très soutenue, exclusivement organique, est le résultat d'une progression à deux chiffres de l'ensemble des divisions : +34% pour les activités Maritimes et +26% pour les activités Terrestres, portées notamment par le succès commercial de la nouvelle solution de désinfection de l'eau sans chimie O'Clear pour les piscines résidentielles et des ventes à l'export dynamiques.

L'EBITDA semestriel s'est élevé à 2 ME, en progression de +77% par rapport au 1er semestre 2020. Cette évolution témoigne d'une parfaite maîtrise des coûts dans un contexte de croissance soutenue, avec une hausse des charges de personnel limitée à +17% (+14% lié à la progression des effectifs) et une quasi-stabilité des autres achats et charges externes (+1%).

La marge d'EBITDA s'est ainsi établie au niveau record de 12,6% au 1er semestre 2021, contre 9,1% au 1er semestre 2020 et 6,5% au 1er semestre 2019.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (1,3 ME), le résultat d'exploitation s'est élevé à 0,7 ME, en progression de +224% par rapport au 1er semestre 2020 (0,2 ME).

Après comptabilisation du résultat financier et du résultat exceptionnel, le résultat net part du groupe ressort à 0,6 ME, contre une perte nette de -0,1 ME au 1er semestre 2020. A mi exercice, le résultat net part du groupe semestriel est d'ores et déjà supérieur à celui enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Au 1er semestre 2021, le groupe a généré une marge brute d'autofinancement record de 2,1 ME, multipliée par plus de x3 par rapport à l'an dernier (0,7 ME) et proche du niveau atteint sur l'ensemble du dernier exercice (2,4 ME).

La variation du besoin en fonds de roulement a été limitée à -0,4 ME sur le semestre, marqué par une diminution du délai de règlement clients et des stocks stables, conduisant à un cash flow d'exploitation solide de +1,8 ME au 1er semestre 2021.

Les opérations d'investissements se sont élevées à 1,3 MEUR, constituées principalement des CAPEX (immobilisations) pour poursuivre la structuration du groupe et des coûts de certification du nouveau système BIO-SEA M-Series pour le traitement des eaux de ballast à moyen et haut débits.

Les flux nets de financements ont consommé 1,5 ME, dont 0,9 ME consacrés à des remboursements nets d'emprunts financiers.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible restait élevée à 11,3 ME, pour des dettes financières ramenées à 10,3 ME (hors dettes de crédit-bail de 2,1 ME), soit une trésorerie nette3 positive de 1 ME.

Les capitaux propres au 30 juin 2021 s'établissaient à 30,6 ME contre 30,2 ME à fin 2020.

Ce 1er semestre est pleinement en phase avec la feuille de route fixée par la société pour l'exercice 2021 : continuer de délivrer une croissance organique à deux chiffres de l'activité, tout en poursuivant l'amélioration de la rentabilité, avec une progression de l'EBITDA en valeur et de la marge d'EBITDA en pourcentage.

Sur le plan de la croissance externe, BIO-UV reste très actif et poursuit des discussions avancées dans l'univers de la désinfection de l'eau sans chimie, en France et à l'international.

Agenda

Chiffre d'affaires annuel 2021 : 27 janvier 2022

Résultats annuels 2021 : 6 avril 2022.