Bilibili trébuche après les comptes

(Boursier.com) — Bilibili , le groupe chinois de partage de vidéos coté à Wall Street, dévisse de 6% avant bourse. Le groupe vient en effet de faire état d'une perte trimestrielle creusée, plus lourde que prévu. Les prévisions de revenus sont quant à elles sans relief, le groupe évoquant les "immenses challenges" de l'environnement économique et les fermetures liées au covid. La perte nette trimestrielle s'est creusée à 2,01 milliards de yuans, 288 millions de dollars, contre, 1,12 milliard de yuans un an plus tôt. La perte ajustée par action a été de 4,98 yuans, contre 4,42 yuans de consensus FactSet. Les revenus se sont améliorés de 9,2% à 4,91 milliards de yuans, contre 4,89 milliards de yuans de consensus. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a tout de même grimpé de 29% à 305,7 millions. Pour son troisième trimestre fiscal, Bilibili prévoit des revenus allant de 5,6 à 5,8 milliards de yuan, inférieurs au consensus FactSet. Le groupe espère toutefois retrouver du levier et améliorer ses marges au deuxième semestre.