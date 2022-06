Bilibili : ça chatouille un peu

(Boursier.com) — Bilibili , le groupe chinois de partage de vidéos coté à Wall Street, dévisse de 13% avant bourse. Le groupe vient en effet de faire état d'une perte trimestrielle creusée, plus lourde que prévu, ainsi que de revenus inférieurs aux attentes. Le groupe évoque la résurgence inattendue du covid en Chine et les confinements. Sur le trimestre écoulé, la perte nette s'est donc creusée à 2,3 milliards de yuans, environ 342 millions de dollars, contre 904 millions de yuans un an auparavant. Hors éléments, la perte ajustée par action s'est établie à 4,2 yuans contre 2,5 yuans un an plus tôt. Les revenus ont grimpé tout de même de 29,6% à 5,05 milliards de yuans.