Bilendi : une marge d'Ebitda en nette hausse

(Boursier.com) — Sur l'exercice, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires record de 61,5 ME, en progression de 39,5% par rapport à 2021 et de +6,2% en pro forma à taux de change constant...

Après un premier semestre où le taux d'EBITDA a été de 18% en amélioration de 170 points de base, le second semestre a connu une nette amélioration de la rentabilité avec une marge d'EBITDA qui ressort à 23,6% du chiffre d'affaires, représentant une appréciation de 270 points de bases par rapport au S2 2021 proforma.

Au global sur l'exercice, Bilendi affiche un EBITDA consolidé de 12,9ME, en progression de +36% et de +17,8% en pro forma.

La marge d'EBITDA s'établit à 20,9%, en hausse de 200 points de base par rapport à l'année passée.

Cette performance remarquable reflète les premières synergies positives de l'intégration de Respondi sur la rentabilité de Bilendi.

Ainsi, en seulement 1 an, Bilendi est parvenu à aligner Respondi sur ses propres niveaux de rentabilité avec 1 an d'avance sur le plan de marche.

L'acquisition de Respondi s'est traduite par l'amortissement d'actifs pour un montant additionnel de 1,25 ME sur l'année 2022, suite à l'allocation du prix d'achat.

Hors cet élément, qui ne génère aucun impact cash, le résultat d'exploitation ajusté ressort en progression de +27,4% et de +15,9% en pro forma à 7,5 ME, et le résultat net part du groupe s'élève à 4,8 ME vs. 5,1 ME.