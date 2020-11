Bilendi : une croissance à deux chiffres...

(Boursier.com) — Bilendi enregistre au 3ème trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 8,01 ME, en progression de 14,6% comparé à la même période de l'année précédente.

Si cette bonne dynamique a été porté une fois de plus par l'activité à l'international où Bilendi a réalisé une forte croissance de 16,3% avec 6,28 ME, l'activité en France affiche également une progression solide avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,8% à 1,73 ME.

Dans un contexte sanitaire et économique toujours troublé par le Covid-19, Bilendi anticipe une poursuite, mais à un rythme plus modéré, de la croissance au cours du dernier trimestre 2020.

Le groupe maintient son objectif d'atteindre 50 ME de chiffre d'affaires en 2023, avec une marge d'EBITDA comprise entre 20% et 25% en poursuivant la stratégie développée depuis plusieurs années fondée sur la croissance organique et des acquisitions.