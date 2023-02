Bilendi : un chiffre d'affaires record en 2022

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Bilendi ressort à 18,1 millions d'euros, en solide progression de +21,2% (-1% en pro forma à taux de change constant).

En cumul sur l'exercice 2022, Bilendi affiche un chiffre d'affaires consolidé record de 61,5 ME, en hausse de +39,5% par rapport à 2021 (+6,2% en pro forma à taux de change constant). Ce record s'inscrit après une année 2021 remarquable, caractérisée par une croissance de 29%, dont 21% en organique seule.

En 3 ans, depuis 2019, la société a ainsi quasiment doublé son chiffre d'affaires passant de 32,4 ME à 61,5 ME (x1,9), représentant une croissance annuelle moyenne pondérée (CAGR) de 24%. Sur une période plus longue, depuis 2014, le CAGR est de 22%.

Perspectives

Fort de cette année 2022 réussie malgré un environnement incertain, Bilendi reste confiant pour maintenir une trajectoire de croissance en 2023 en capitalisant sur ses fondamentaux solides, renforcés avec l'acquisition de Respondi AG.

Bilendi réaffirme ainsi son ambition d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un Ebitda de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME, associant développement organique et acquisitions ciblées.