Bilendi sur le marché Suisse

(Boursier.com) — Bilendi annonce la création d'une filiale à Zurich. Par ailleurs, Matthias D'Adda rejoint le groupe en tant que Client Development Director. Adressant déjà les entreprises suisses depuis l'Allemagne, Bilendi annonce la création d'une filiale, et l'ouverture d'un bureau à Zurich afin de proposer directement aux acteurs locaux ses technologies, ses services, et l'un des plus grands access panel suisse du marché composé de plus de 50.000 membres. Bilendi est ainsi le seul parmi ses principaux concurrents à proposer une présence locale en Suisse.

Par ailleurs, Bilendi est dorénavant membre de Swiss Insights (Swiss Data Insights Association), principale association des sociétés du secteur des études de marchés suisse.

Matthias D'Adda est nommé en tant que Client Development Director Switzerland. Fort d'une solide expérience dans les technologies et services digitaux pour les études de marché acquise notamment chez Europanel et GfK, Matthias D'Adda sera en charge de proposer l'ensemble des technologies et des services du groupe Bilendi aux sociétés suisses. Avec désormais 12 bureaux commerciaux en Europe dans 10 pays, Bilendi étend sa couverture du marché et renforce encore sa position d'acteur de référence en Europe. Après une forte croissance de 14,6% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 (+3,2% en cumul sur 9 mois), cette nouvelle implantation va renforcer la capacité de Bilendi à poursuivre ses objectifs de développement, en particulier sur la zone Allemagne / Suisse / Autriche déjà particulièrement dynamique pour Bilendi depuis plusieurs années.