Bilendi : résultat net 2019 à 2,15 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Bilendi s'élève à 32,4 ME, en progression de 10,5% par rapport à 2018.

À périmètre comparable, la croissance s'établit à 6,5% et +6,2% à taux de change constant.

Le résultat d'exploitation s'établit à 3,69 ME soit une hausse de plus de 12,8% sur un an, représentant 11,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du groupe s'établit en hausse à 2,15 ME et intègre sur l'exercice des charges exceptionnelles liées notamment au déménagement du siège social parisien.

Bilendi présente un bilan solide au 31 décembre 2019 avec une trésorerie de 3,84 ME et des capitaux propres de 20,62 ME, pour une dette financière de 2,19 ME.