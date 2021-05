Bilendi reste en croissance à deux chiffres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2021, la société de marketing en ligne Bilendi a enregistré un chiffre d'affaires de 8,8 ME, en progression de +11,6% (+11,8% à taux de change constant), poursuivant ainsi sa croissance à deux chiffres du T3 2020 (+14,6%) et du T4 2020 (+10,3%). Bilendi souligne que cette performance s'analyse par rapport au premier trimestre 2020 qui était en croissance de +8,8%, encore très peu affecté par la crise sanitaire.

L'activité a été portée par la très bonne performance réalisée en France, où les activités sont en hausse de +25,3%. A l'international, l'activité continue de rester soutenue avec un chiffre d'affaires de 6,5 ME, en hausse de +7,4%. Ainsi l'ensemble des 12 bureaux commerciaux européens a participé à cette croissance, y compris les plus touchés par la crise, et malgré les mesures de confinement qui perdurent dans de nombreux pays.

L'intégration depuis le 1er mars 2021 de l'acquisition de Discussnow, permet au groupe d'élargir encore son offre technologique et commerciale mais est sans effet significatif sur la croissance de la période. Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2023 un chiffre d'affaires de 50 ME, et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit de 10 à 12,5 ME.