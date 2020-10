Bilendi : résiste

(Boursier.com) — Bilendi se stabilise sur les 10,40 euros ce lundi, alors que les analystes de Midcap Partners ont ajusté leur cible sur le dossier de 12,2 à 12,8 euros en étant toujours à l'achat, tandis que le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 15,09 ME au premier semestre 2020, en légère baisse de 2% par rapport à l'année dernière. Le résultat d'exploitation s'est établi à 0,35 ME, contre 1,36 ME et le résultat net part du groupe est ressorti à -0,29 ME contre 0,63 ME.

Bilendi avait annoncé en juillet dernier qu'il anticipait un "retour à la croissance" au second semestre 2020, par rapport au second semestre 2019. Même si l'activité reste affectée par le Covid-19 dans certains pays, Bilendi prévoit sur le 3ème trimestre une croissance "significative" par rapport au 3ème trimestre 2019.

À horizon 3/4 ans, malgré une visibilité réduite, la société maintient son objectif d'atteindre 50 ME de chiffre d'affaires en 2023, avec une marge d'EBITDA comprise entre 20% et 25% en poursuivant la stratégie développée depuis plusieurs années fondée sur la croissance organique et des acquisitions...