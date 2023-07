Bilendi publie un chiffre d'affaires du 1er semestre de 29,6 ME

(Boursier.com) — Au T2 2023, Bilendi a enregistré un chiffre d'affaires de 15,8 ME, en léger recul de 1% par rapport au T2 2022, et stable à taux de change constant.

A l'international, le chiffre d'affaires ressort à 12,1 ME, en baisse de -2,8% (-1,5% à taux de change constant), après un premier trimestre en hausse.

En France, après un premier trimestre qui était en recul, l'activité a bénéficié au second trimestre d'une bonne reprise de la dynamique, enregistrant un chiffre d'affaires de 3,6 ME, en hausse de +5,4%.

En cumul sur le semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bilendi s'établit à 29,6 ME, en hausse de +0,8% à période comparable en 2022. Hors impact de change, le chiffre d'affaires est en croissance de +2%.

Cette évolution est à évaluer en tenant compte d'un 1er semestre 2022 qui était exceptionnel : une croissance publiée de +51,2%, dont +11,4% en organique à TCC. Dans un environnement économique incertain, l'activité a continué de se caractériser par des variations mensuelles irrégulières.

Lancement d'une plateforme d'études interactive soutenue par l'IA

En juin, Bilendi a annoncé le lancement d'une nouvelle version de Bilendi Discuss, développée dans un environnement multicanal, avec de nouvelles fonctionnalités et alimentée à la fois par ChatGPT ainsi que son IA interne.

Cette nouvelle version répond aux exigences des études de marché et est adaptée aux besoins des chercheurs qui sont en quête d'un outil fluide et intuitif, permettant d'obtenir des informations plus approfondies et plus humaines.

Intégrée à cette plateforme en vue d'automatiser une grande partie du processus d'analyse, BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence), l'intelligence artificielle de Bilendi, est construite sur des algorithmes internes innovants, une IA propriétaire et des techniques avancées d'ingénierie rapide pour ChatGPT développées par les experts de Bilendi.

Avec ce lancement, Bilendi confirme sa capacité à proposer des outils et technologies les plus récents, vecteurs de nouvelles opportunités mais aussi de croissance future pour le Groupe.

Nomination de Gilles Richard en tant que Directeur Administratif et Financier

Bilendi annonce la nomination de Gilles Richard au poste de Directeur Administratif et Financier en remplacement de Magali Aldon, qui quitte le groupe pour des raisons personnelles. Gilles est entré en fonction à compter du 1er juin 2023.

Diplômé de l'Université Paris Dauphine, Gilles a travaillé pendant une dizaine d'années comme contrôleur financier de filiales de grands groupes industriels dont Siemens, puis de deux startups technologiques, Poséidon Technologies et DxO.

Il a ensuite occupé pendant près de 15 ans des fonctions de directeur administratif et financier de PME et d'ETI, chez Médiaperformances, leader du shopper marketing en France, puis chez SAB, éditeur de logiciels bancaires.

Objectifs réaffirmés à horizon 2026

Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un EBITDA de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.

Prochaine publication : résultats semestriels 2023, le 4 octobre 2023 (après Bourse)