Bilendi : peu de réaction aux comptes

(Boursier.com) — Bilendi réagit peu en bourse ce jeudi à 18,65 euros (-0,2%), après l'annonce de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Bilendi a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 14 ME, en progression de 41,9%. En pro forma à taux de change constant, comme si l'acquisition de respondi AG avait été réalisée au 1er janvier 2021, la croissance s'élève à +3,3%.

A l'international, le chiffre d'affaires s'est inscrit en croissance de +48,5% à 11,4 ME, représentant 81% du chiffre d'affaires total du trimestre, malgré le contexte inflationniste et l'environnement macro-économique dégradé qui caractérisent actuellement l'Europe. Les pays ayant eu les plus fortes croissances sont l'Espagne, la Belgique et la zone DACH (Allemagne, Suisse, Autriche).

En France, le chiffre d'affaires est ressorti à 2,6 ME (19% du chiffre d'affaires total réalisé sur le trimestre) en progression de 18,4% (-15,5% en pro forma). Cette évolution s'explique par un été particulièrement calme, avec un retour progressif à la croissance prévue au T4 2022...