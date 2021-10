Bilendi : nomination

(Boursier.com) — Bilendi , l'un des leaders européens des technologies et des données pour les études, annonce la nomination de Marc Foisil au poste de Directeur Administratif et Financier, en remplacement de Thierry Hollocou. Il est entré en fonction le 1er septembre 2021. Il a débuté sa carrière en 2003 chez Deloitte, à Paris puis Londres en accompagnement de groupes internationaux côtés du secteur des télécoms et des biens de consommation. Il rejoint le groupe Vivendi en 2008 où il occupe différentes fonctions de dimension internationale, notamment à l'audit Interne, avant d'être chargé du contrôle de gestion des activités Musique, Jeux Vidéos et Corporate. Il devient ensuite Directeur financier de Canal Olympia (Cinéma) et du Groupe Vivendi Africa (Telecom). Depuis 2019, il était Directeur financier du Groupe Trace, groupe de médias distribuant notamment 24 chaînes de télévision payantes.

Marc Foisil est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur d'électronique de Paris et d'un master en audit et contrôle de gestion d'HEC.