Bilendi maintient ses objectifs à 3 ans

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Bilendi s'élève à 15,1 millions d'euros au 1er semestre 2020, en léger recul comparé à la même période de l'année précédente à -2% (-2,4% en organique à taux de change constant). Au 1er semestre, Bilendi a réalisé 76% de son chiffre d'affaires à l'international (73,4 % sur la même période en 2019).

L'impact des conséquences de la crise du Covid-19 s'est ressenti dès le mois de mars avec un 1er trimestre en croissance de 8,8%. Grâce à la stratégie d'investissements technologiques et commerciaux constants réalisés depuis plusieurs années, 2020 avait démarré avec un niveau d'activité très soutenu. Hors effet Covid-19, la croissance aurait été de 3 à 4% supplémentaire pour atteindre sur le 1er trimestre une croissance comprise entre 11 et 13%.

Les conséquences de la crise sanitaire sur le 2e trimestre sont conformes aux prévisions communiquées le 12 mai dernier : une décroissance limitée à -11,7%, pour une prévision de -10 à -15%.

Les performances diffèrent selon les pays. Ainsi, l'Allemagne conserve une croissance positive à deux chiffres sur le trimestre alors que la croissance organique des autres pays varie entre -9% et -26%. Au cours de ce trimestre, l'activité a commencé à reprendre progressivement à partir de la fin mai.

Même si l'activité restera encore affectée par le Covid-19, Bilendi anticipe un retour à la croissance au 2nd semestre 2020 par rapport au 2nd semestre 2019, et confirme sa trajectoire de croissance sur les prochains exercices.

Bilendi maintient son objectif d'atteindre 50 ME de chiffre d'affaires en 2023, avec une marge d'Ebitda comprise entre 20% et 25% en poursuivant la stratégie développée depuis plusieurs années fondée sur la croissance organique et des acquisitions.