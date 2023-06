Bilendi lance une plateforme d'études interactive soutenue par l'IA

(Boursier.com) — Bilendi , l'un des leaders européens des technologies et des données pour les études, élargit son offre avec une plateforme d'études innovante intégrant une technologie d'Intelligence Artificielle de pointe : l'outil bien connu Bilendi Discuss a été lancé dans une version encore plus complète pour répondre à toutes les exigences des études de marché. Le nouveau Bilendi Discuss, avec un environnement multicanal et alimenté par ChatGPT et notre IA interne, est adapté aux besoins des chercheurs qui sont en quête d'un outil fluide et intuitif, permettant d'obtenir des informations plus approfondies et plus humaines.

Bilendi Discuss couvre une gamme complète d'applications, en particulier dans le domaine des études de marché qualitatives. Les participants à l'étude peuvent être interrogés soit en tête-à-tête via des applications de messagerie sociale, soit via un portail web collaboratif leur permettant d'interagir les uns avec les autres.