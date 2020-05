Bilendi : l'AG est prévue le 11 juin à huis clos

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'avis de convocation à l'Assemblée générale mixte de Bilendi a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). Il contient l'ordre du jour et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, le Président-Directeur Général de Bilendi a décidé, à titre exceptionnel, sur délégation du Conseil d'administration, que l'Assemblée générale mixte de la société se tiendrait le 11 juin, à 15h à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement. En conséquence, les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou donner procuration au Président de l'Assemblée générale ou à toute autre personne de leur choix.

Les modalités de vote par correspondance ou par procuration, les documents dont les actionnaires peuvent obtenir communication, les modalités pour poser des questions écrites et toutes les informations utiles sont disponibles dans la section "investisseurs" du site Bilendi.