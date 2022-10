Bilendi : forte hausse des résultats semestriels

(Boursier.com) — La société Bilendi a dégagé au premier semestre 2022 un EBITDA de 5,3 ME, en progression de +47% sur la même période de l'année passée. La marge d'EBITDA ressort à 18% du chiffre d'affaires, relativement stable par rapport au premier semestre 2021. Bilendi précise que sur une base pro forma, comme si l'acquisition de respondi avait été réalisé au 1er janvier 2021, la marge d'EBITDA passe de 16,3% à 18%, représentant une hausse de 170 points base. Cette évolution de la rentabilité opérationnelle pro forma est associée aux économies d'échelle réalisées et à des optimisations d'achats externes qui ont permis de réaliser des économies de coûts significatives sur la période.

Bilendi assure que ces synergies vont se poursuivre sur les prochains mois en vue d'atteindre l'objectif de ramener respondi, dont les marges étaient plus faibles que celles de Bilendi, sur des niveaux de marge d'EBITDA similaires à celles du groupe sur un horizon de 2 ans. Le résultat d'exploitation semestriel s'élève à 3 ME, en progression de +55%, après intégration des dotations aux amortissements et aux provisions (2,3 ME contre 1,7 ME au premier semestre 2021). Le résultat net part du groupe ressort à 1,8 ME, en hausse de 30% (+19% en pro forma).

Bilendi réaffirme sa stratégie de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un EBITDA de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.